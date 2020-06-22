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Согласование перепланировки
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Согласование перепланировки в МЖИ

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Типовая перепланировка квартир

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Решили сделать ремонт и изменить планировку вашей квартиры? На нашем сайте вы узнаете, что такое перепланировка и переустройство, и как ее согласовать. Перепланировкой квартиры или офиса называется изменение конфигурации помещений. При этом требуется обязательное согласование в соответствующих органах. Предварительно необходимо  проконсультироваться со специалистами нашей компании. После того, как вы определились с перепланировкой в нашей компании можно заказать эскиз или проект перепланировки. Он должен учитывать массу нюансов, включая расположение перегородок, проемов с дверями или без, размещение сантехнических приборов и материал напольного покрытия.

Если вы ищете компанию для согласования перепланировки жилых или нежилых помещений, обращайтесь в ООО «ОСТ-ЭкоСтрой». Мы имеем огромный опыт в этой сфере и можем решить любую задачу. У нас трудятся специалисты с опытом не менее 5 лет. Полезную информацию вы можете найти на странице Статьи.

Согласование перепланировки

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С какими последствиями можно столкнуться, если не получить разрешение на перепланировку
Если самостоятельно изменить конфигурацию помещений, затрагивая несущие конструкции и не имея на это разрешения, то можно столкнуться со следующими проблемами:

Чтобы строительные работы были выполнены в соответствии с нормами, их нужно согласовать. Потребуется заказать проект перепланировки. В противном случае существует риск повреждения и даже обрушения здания.

К примеру, вы решили узаконить перепланировку квартиры, но из-за серьезных нарушений это сделать не удалось. Придется потратить солидные средства на переделывание работы.

При этом ремонт квартиры от этого сильно пострадает. Чтобы узаконить выполненную в соответствии с предписаниями Мосжилинспекции перепланировку, придется также раскошелиться.

В соответствии с судебным решением владельца обяжут восстановить исходное состояние недвижимости в течение определенного срока. Если постановление не будет выполнено собственником, квартиру или офис могут выставить на торги.

Если вы инвестировали в коммерческую недвижимость, сделали в ней перепланировку, но не узаконили ее, то при продаже у вас будут проблемы. Чтобы сделка с недвижимостью прошла гладко, необходимо иметь документы, подтверждающие, что внесение изменений в план помещений были выполнены в соответствии с законом.

Воспользуйтесь услугами компании ООО «ОСТ-ЭкоСтрой» и вы не столкнетесь с подобными неприятностями

Как заказать проект перепланировки  квартиры или офиса

Работа выполняется в несколько этапов:
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1. Обсуждение эскиза

Специалисты компании ООО «ОСТ-ЭкоСтрой» внимательно изучат требуемые изменения в помещении, ответят на вопросы и составят подробный план действий.

2. Заключение договора

Права и обязанности сторон фиксируются в договоре. В нем обязательно указываются: объем работ, сроки и стоимость.

3. Проект перепланировки

Для получения разрешения на перепланировку требуется проект. Мы подготовим его в соответствии с нормами и правилами проектирования.

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4. Согласование

Вам не придется тратить свое время на посещение различных инстанций. Мы сделаем это вместо вас.

Наши преимущества

Избавляем заказчика от любых проблем, связанных с перепланировкой нежилых помещений и квартир.

Работу выполняют опытные специалисты, знающие, как узаконить перепланировку даже в самых сложных ситуациях.

Бесплатно консультируем. Вы можете позвонить нам и спросить, что необходимо для разрешения на перепланировку.

Работаем без предоплаты. Заказчик оплачивает наши услуги поэтапно.

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