Решили сделать ремонт и изменить планировку вашей квартиры? На нашем сайте вы узнаете, что такое перепланировка и переустройство, и как ее согласовать. Перепланировкой квартиры или офиса называется изменение конфигурации помещений. При этом требуется обязательное согласование в соответствующих органах. Предварительно необходимо проконсультироваться со специалистами нашей компании. После того, как вы определились с перепланировкой в нашей компании можно заказать эскиз или проект перепланировки. Он должен учитывать массу нюансов, включая расположение перегородок, проемов с дверями или без, размещение сантехнических приборов и материал напольного покрытия.

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