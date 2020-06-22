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Решили сделать ремонт и изменить планировку вашей квартиры? На нашем сайте вы узнаете, что такое перепланировка и переустройство, и как ее согласовать. Перепланировкой квартиры или офиса называется изменение конфигурации помещений. При этом требуется обязательное согласование в соответствующих органах. Предварительно необходимо проконсультироваться со специалистами нашей компании. После того, как вы определились с перепланировкой в нашей компании можно заказать эскиз или проект перепланировки. Он должен учитывать массу нюансов, включая расположение перегородок, проемов с дверями или без, размещение сантехнических приборов и материал напольного покрытия.
Если вы ищете компанию для согласования перепланировки жилых или нежилых помещений, обращайтесь в ООО «ОСТ-ЭкоСтрой». Мы имеем огромный опыт в этой сфере и можем решить любую задачу. У нас трудятся специалисты с опытом не менее 5 лет. Полезную информацию вы можете найти на странице Статьи.
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перепланировок
Чтобы строительные работы были выполнены в соответствии с нормами, их нужно согласовать. Потребуется заказать проект перепланировки. В противном случае существует риск повреждения и даже обрушения здания.
К примеру, вы решили узаконить перепланировку квартиры, но из-за серьезных нарушений это сделать не удалось. Придется потратить солидные средства на переделывание работы.
При этом ремонт квартиры от этого сильно пострадает. Чтобы узаконить выполненную в соответствии с предписаниями Мосжилинспекции перепланировку, придется также раскошелиться.
В соответствии с судебным решением владельца обяжут восстановить исходное состояние недвижимости в течение определенного срока. Если постановление не будет выполнено собственником, квартиру или офис могут выставить на торги.
Если вы инвестировали в коммерческую недвижимость, сделали в ней перепланировку, но не узаконили ее, то при продаже у вас будут проблемы. Чтобы сделка с недвижимостью прошла гладко, необходимо иметь документы, подтверждающие, что внесение изменений в план помещений были выполнены в соответствии с законом.
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